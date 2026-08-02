Arteta iu përgjigjet spekulimeve rreth Vinicius: Duhet ta rrisim konkurrencën brenda ekipit
Mikel Arteta iu përgjigj spekulimeve të medias në lidhje me interesin e Arsenalit për Vinicius Junior dhe tha se klubi do të jetë “shumë ambicioz” në afatin kalimtar.
Arsenali thuhet se po e monitoron nga afër situatën me kontratën e sulmuesit brazilian në Real Madrid, pasi po kërkon përforcime të nivelit botëror për linjën e tyre sulmuese, shkruan Goal.com, raporton Index.hr.
Trajneri i Arsenalit nuk foli shumë për një transferim të mundshëm të yllit të Real Madridit, por dërgoi një mesazh të qartë në lidhje me qëllimet e klubit. Pas një fitoreje bindëse 4-1 ndaj Gironas në ndeshjet parasezonale, Arteta theksoi se skuadra londineze është gati të ndërmarrë një qasje vendimtare në kërkimin e lojtarëve të rinj.
Kur u pyet drejtpërdrejt për nënshkrimin e anësorit brazilian, ai i zgjodhi fjalët me kujdes, por i bëri të qarta qëllimet e tij. “Ne jemi aktivë dhe po përpiqemi ta përmirësojmë dhe zhvillojmë ekipin. Kjo është e qartë. Presim disa përparime në javët e ardhshme sepse duam të përmirësohemi, ashtu si të gjithë të tjerët”, tha Arteta.
“Kjo është e dukshme si në treg ashtu edhe në lëvizjet e konkurrentëve tanë – ne nuk do të vëzhgojmë vetëm. Jemi shumë ambiciozë në atë që duam të arrijmë.”
“Dallimet janë minimale. Ne duam të jemi më të mirë dhe niveli i konkurrencës do të rritet, kështu që duhet ta rrisim konkurrencën brenda ekipit. Duhet të pranojmë se çfarë na mungon në mënyrë që të krijojmë një avantazh më të madh. Ky është mentaliteti ynë”, shtoi ai.