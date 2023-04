Artan Grubi tregon bisedën me Mickoskin për korridoret: Niseni punën pastaj shkojmë në zgjedhje!

Zëvendëskryeministri i parë, Artan Grubi ka deklaruar se gurthemeli i korridorit 10D do të vendoset më 12 maj.

“Më 12 maj do të vendoset edhe gurthemeli i projektit korridori 10D. Po flitet për projektin më të madh në historinë e vendit, me një rëndësi strategjike jo vetëm për vendin por për mbarë rajonin. Një projekt me përfitim të mirë ekonomik për të gjitha kompanitë vendore të ndërtimit, për punëtorët tanë, pasi 51 përqind të resurseve punëtore do të jenë vendas”, deklaroi Grubi.

Grubi ka deklaruar se për projektin ka patur takime edhe me liderin e VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, i cili, sipas tij, ka dhënë për ligjin special, duke i thënë që të nënshkruhet marrëveshja, të nis puna dhe më pas të shkohet në zgjedhje.

“Ai po ashtu është takuar edhe me përfaqësues të Bechtel Enka. Unë po ashtu jam takuar edhe me Vllado Misajllovski, ish ministër i transportit dhe lidhjeve. Me Aleksandar Nikollovskin për ligjin special dhe ndryshimet e tjera. Të gjithë u pajtuan se janë të nevojshme dhe se kanë propozimet e tyre për përmirësimin e zgjidhjeve ligjore por asnjëherë nuk i dorëzuan”, ka deklaruar Grubi, raporton SHENJA.

Sipas tij, Mickoski ka dhënë përkrahje për ligjin dhe i ka thënë “eceni ju punën tuaj, është projekti juaj, nënshkruajeni dhe pastaj shkojmë në zgjedhje të parakohshme”.