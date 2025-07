Arsovska pas daljes nga spitali: Më sulmuan para policisë me kërcënime për përdhunim dhe vrasje

Më rrahu me shqelma, me shkundi, me kërcënime për përdhunim para policisë, tha kryetarja e komunës, Danella Arsovska këtë pasdite pasi doli nga spitali “8 Shtatori” ku u shtrua pas sulmit në Çair.

Sulmuesi e kërcënoi atë dhe familjen e saj, djalin e saj, se do t’i vriste një nga një, por edhe këshilltarët të cilët pështynë mbi ta dhe i qëlluan me karrige dhe i quajtën me fjalë përçmuese.

Ajo dhe këshilltarët e saj shkuan atje pasi denoncuan një person që po ndërtonte ilegalisht, duke vjedhur energji elektrike, ujë.

Ai më sulmoi fizikisht duke më rrahur, duke më shkundur, duke më shkelmuar, duke më bërë kërcënime nga më të ligat, për përdhunim, për mua, për familjen time para syve dhe veshëve të policisë. Në vend që ta ndalonin, e lejuan të ofendonte për gjysmë ore, u mblodhën dhjetëra njerëz, pështynë. Ata sulmuan gjithashtu këshilltarin dhe Sekretarin e Qytetit”, tha Arsovska.

