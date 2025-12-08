Arsimi nuk arrin të fitojë, barazon me Pelisterin në Gostivar

Arsimi nuk arrin të fitojë, barazon me Pelisterin në Gostivar

Skuadra e Arsimit ka barazuar 3:3 ndaj Pelisterit në Gostivar në ndeshjen e fundit të xhiros së 16-të dhe të fundit për gjysmësezonin vjeshtor në elitën e futbollit vendor. Skuadra nga Çegrani nuk e nisi mirë këtë përballje, ku pjesën e parë e mbylli me disavantazh prej 0:2 me golat e Kerim dhe Ristovskit, teksa në pjesën e dytë Shefiti ngushtoi shifrat fillimisht për 2:1. Në vijim Pelisteri avansoi sërish për rezultat 3:1 me Ristevskin, përderisa në 10 minutat e fundit Arsimi shënoi dy gola tjera me Asanin dhe Besagiq, duke barazuar shifrat në 3:3. Ekipi shqiptar tentoi deri në fund për të gjetur edhe njëherë tjetër rrjetën, duke krijuar raste të mira drejt portës së Pelisterit, por nuk arritën që të finalizojnë, duke mbyllur ndeshjen me barazim dhe vetëm një pikë. Kjo ishte ndeshja e fundit e kësaj xhiroje dhe e fundit për gjysmësezonin vjeshtor në Ligën e Parë, teksa kampionati shkon në pauzë dimërore dhe rikthehet në mesin e muajit shkurt të vitit 2026.

MARKETING

Të ngjajshme

Muçi në superformë – Shënon dy gola në ndeshjen ndaj Goztepe-s

Muçi në superformë – Shënon dy gola në ndeshjen ndaj Goztepe-s

Spalletti sqaron minutazhin e ulët të Zhegrovës: Duhet të rikthehet në formë

Spalletti sqaron minutazhin e ulët të Zhegrovës: Duhet të rikthehet në formë

Celta Vigo i shkakton një humbje të papritur Realit, Barcelona shkon +4

Celta Vigo i shkakton një humbje të papritur Realit, Barcelona shkon +4

Përfundon dinastia Verstappen, Norris shpallet kampioni i ri i botës në Formula 1

Përfundon dinastia Verstappen, Norris shpallet kampioni i ri i botës në Formula 1

Shkupi humb nga Brera, e mbyll gjysmësezonin me vetëm 1 pikë

Shkupi humb nga Brera, e mbyll gjysmësezonin me vetëm 1 pikë

Berat Jakupi pensionohet nga karateja

Berat Jakupi pensionohet nga karateja