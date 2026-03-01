Arsimi ndalet me barazim nga Makedonija Gjorçe Petrovi
Liga e Parë e Maqedonisë së Veriut ka vazhduar këtë të diele me dy ndeshje tjera në program të xhiros së 20-të. Skuadra e Arsimit është ndalur me barazim 1:1 nga Makedonija Gjorçe Petrovi në duelin e luajtur në Gostivar. Fillimisht realizuan mysafirët nga kryeqyteti përmes Ajdoganit në minutën e 35-të, teksa tre minuta më vonë Arsimi barazoi shifrat me Besagiq. Në pjesën e dytë nuk kishte gola dhe ky mbeti rezultati përfundimtar, me të dyja ekipet që u ndanë me nga një pikë. Ndërkohë, në duelin tjetër të luajtur në Kavadar, Sileksi mori fitore minimale 0:1 kundër Tikveshit. Xhiroja e 20-të në Ligën e Parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut mbyllet nesër, aty ku në Tetovë, Shkëndija do të pret skuadrën e Pelisterit, me ndeshjen që do të nis nga ora 14:00.