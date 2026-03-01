Arsimi ndalet me barazim nga Makedonija Gjorçe Petrovi

Arsimi ndalet me barazim nga Makedonija Gjorçe Petrovi

Liga e Parë e Maqedonisë së Veriut ka vazhduar këtë të diele me dy ndeshje tjera në program të xhiros së 20-të. Skuadra e Arsimit është ndalur me barazim 1:1 nga Makedonija Gjorçe Petrovi në duelin e luajtur në Gostivar. Fillimisht realizuan mysafirët nga kryeqyteti përmes Ajdoganit në minutën e 35-të, teksa tre minuta më vonë Arsimi barazoi shifrat me Besagiq. Në pjesën e dytë nuk kishte gola dhe ky mbeti rezultati përfundimtar, me të dyja ekipet që u ndanë me nga një pikë. Ndërkohë, në duelin tjetër të luajtur në Kavadar, Sileksi mori fitore minimale 0:1 kundër Tikveshit. Xhiroja e 20-të në Ligën e Parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut mbyllet nesër, aty ku në Tetovë, Shkëndija do të pret skuadrën e Pelisterit, me ndeshjen që do të nis nga ora 14:00.

MARKETING

Të ngjajshme

Zbulohet se sa kohë do të mungojë Mbappe pas shqetësimeve me gjurin

Zbulohet se sa kohë do të mungojë Mbappe pas shqetësimeve me gjurin

Spektakël golash në “Der Klassiker”, Bayerni fiton dramën ndaj Dortmundit

Spektakël golash në “Der Klassiker”, Bayerni fiton dramën ndaj Dortmundit

FIFA aprovon ‘Ligjin Vinicius’ pas incidentit që ndodhi në Ligën e Kampionëve

FIFA aprovon ‘Ligjin Vinicius’ pas incidentit që ndodhi në Ligën e Kampionëve

Çfarë do të bëjë FIFA në rast se Irani tërhiqet nga Botërori shkaku i luftës me SHBA-të?

Çfarë do të bëjë FIFA në rast se Irani tërhiqet nga Botërori shkaku i luftës me SHBA-të?

Struga ndal Vardarin, Rabotniçki mposht bindshëm Shkupin

Struga ndal Vardarin, Rabotniçki mposht bindshëm Shkupin

Jo vetëm rritje page, Luciano Spalletti ka edhe disa kërkesa për të rinovuar me Juventusin

Jo vetëm rritje page, Luciano Spalletti ka edhe disa kërkesa për të rinovuar me Juventusin