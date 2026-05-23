Arsimi e mbyll sezonin me fitore, mposht Strugën
Në ndeshjen hapëse të xhiros së 33-të në elitën e futbollit vendor, Arsimi ka regjistruar fitore minimale 1:0 ndaj Strugës. Pjesa e parë përfundoi pa gola, me të dy skuadrat që nuk arritën të konkretizonin rastet e krijuara. Vendimi i takimit erdhi në fillim të pjesës së dytë, kur Beshagiç realizoi golin e vetëm të ndeshjes, duke i siguruar tri pikë të rëndësishme ekipit të Arsimit. Ndërkohë, nga ora 18:00 ka nisur ndeshja ndërmjet Vardarit dhe Shkëndijës. Ndryshe nesër në program të xhiros së 33-të janë takimet Brera – Shkupi dhe Pelisteri – Bashkimi. /SHENJA/