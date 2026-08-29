Arsimi dhe Skopje ndajnë pikët në një duel pa gola

Arsimi dhe Skopje ndajnë pikët në një duel pa gola

Arsimi ka barazuar pa gola ndaj Skopjes, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e pestë të elitës së futbollit vendor, raporton SHENJA.

MARKETING

Description of image

Të dyja skuadrat patën mundësitë e tyre për të shënuar, si në pjesën e parë ashtu edhe në të dytën, por në fund asnjëra nuk arriti ta gjejë rrugën drejt rrjetës. Me këtë rezultat, Arsimi dhe Skopje arkëtuan nga një pikë, duke e mbyllur përballjen pa fitues.

Ndërkohë, emocionet në Ligën e Parë vazhdojnë edhe nesër, kur Bashkimi i Kumanovës do të përballet me Shkëndijën e Haraçinës. Ndeshja do të zhvillohet nga ora 16:30. /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

Konfirmohen datat e ndeshjeve të fazës së Ligës në Ligën e Kampionëve

Konfirmohen datat e ndeshjeve të fazës së Ligës në Ligën e Kampionëve

Zhegrova nuk grumbullohet për ndeshjen ndaj Parmës, shtohen zërat për transferimin e tij te Lazio

Zhegrova nuk grumbullohet për ndeshjen ndaj Parmës, shtohen zërat për transferimin e tij te Lazio

UEFA ka marrë një vendim përfundimtar: Ky rast do të penalizohet gjithmonë që nga tani e tutje

UEFA ka marrë një vendim përfundimtar: Ky rast do të penalizohet gjithmonë që nga tani e tutje

UEFA nis hetim ndaj Crvena Zvezdës për pankartën në nderim të “Kasapit të Bosnjës”

UEFA nis hetim ndaj Crvena Zvezdës për pankartën në nderim të “Kasapit të Bosnjës”

Shkëndija e pandalshme, mposht edhe Sileksin

Shkëndija e pandalshme, mposht edhe Sileksin

Kompletohet shorti i fazës së ligës në Ligën e Evropës, ekipet mësojnë kundërshtarët

Kompletohet shorti i fazës së ligës në Ligën e Evropës, ekipet mësojnë kundërshtarët