Arsimi dhe Sileksi ndajnë pikët, Tikveshi triumfon ndaj Bregallnicës

Arsimi dhe Sileksi ndajnë pikët, Tikveshi triumfon ndaj Bregallnicës

Sot janë zhvilluar dy ndeshjet e para të xhiros së 9-të në elitën e futbollit vendor, raporton SHENJA.  Arsimi i Çegranit dhe Sileksi janë ndarë në barazim 1:1, në një ndeshje ku të dy golat u shënuan në pjesën e dytë. Fillimisht, në minutën e 46-të, Xhemaili shënoi autogol për epërsinë 0:1 të mysafirëve, ndërsa gjashtë minuta më vonë, Gaje barazoi rezultatin në 1:1 për vendasit. Në ndeshjen tjetër të ditës, Tikveshi shënoi fitore bindëse 3:0 ndaj Bregallnicës.

MARKETING

Shik.mk

Vëmendja të dielën do të jetë te përballja mes Shkëndijës së Haraçinës dhe Shkëndijës së Tetovës, si dhe te dueli mes Sileksit dhe Vardarit. Xhiroja e nëntë do të përmbyllet të hënën me ndeshjen mes Bashkimit dhe Strugës. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Ish-trajneri i Barcelonës: Kam stërvitur lojtarë që nuk e kuptojnë futbollin

Ish-trajneri i Barcelonës: Kam stërvitur lojtarë që nuk e kuptojnë futbollin

Gjorgjievski: Dyqanet e luleve të qytetit sërish i vëmë në funksion

Gjorgjievski: Dyqanet e luleve të qytetit sërish i vëmë në funksion

Mickoski: Sondazhet janë lajm i keq për opozitën, shpifjet, fyerjet dhe trillimet nuk kalojnë

Mickoski: Sondazhet janë lajm i keq për opozitën, shpifjet, fyerjet dhe trillimet nuk kalojnë

Të shtënat izraelite plagosin fotoreporterin e Anadolu-t në Bregun Perëndimor të pushtuar

Të shtënat izraelite plagosin fotoreporterin e Anadolu-t në Bregun Perëndimor të pushtuar

(VIDEO) Kryeterroristi Milan Radoiçiq shfaqet аfër djalit të Vuçiqit

(VIDEO) Kryeterroristi Milan Radoiçiq shfaqet аfër djalit të Vuçiqit

Nga 28 tetori, letërnjoftimi dhe leja e vozitjes do të jenë të disponueshme në telefonat celularë

Nga 28 tetori, letërnjoftimi dhe leja e vozitjes do të jenë të disponueshme në telefonat celularë