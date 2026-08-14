Arsimi – Bashkimi, duel mes dy skuadrave që kërkojnë pikët e para

Arsimi – Bashkimi, duel mes dy skuadrave që kërkojnë pikët e para

Sot zhvillohet ndeshja hapëse e xhiros së tretë në elitën e futbollit vendor, ku do të përballen Arsimi i Çegranit dhe Bashkimi i Kumanovës, raporton SHENJA.

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Të dyja skuadrat do të kërkojnë fitoren e parë në kampionat, pasi në dy ndeshjet e para kanë pësuar nga dy humbje. Arsimi do të synojë që para tifozëve të vet të marrë pikët e plota, ndërsa Bashkimi do të kërkojë të largohet nga Gostivari me rezultat pozitiv.

Përballja mes Arsimit dhe Bashkimit do të zhvillohet sot në Stadiumin e Qytetit në Gostivar, me fillim nga ora 16:30. /SHENJA/

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