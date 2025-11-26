Arsenali triumfon ndaj Bayernit në Champions, show i Realit, bien Interi dhe Liverpool

Ndeshjet e Champions League kanë prodhuar rezultate interesante. Arsenal thyen 3-1 Bayernin, në sfidën që u mbajt në Londër.

Zhgënjen Liverpool, që imponohet 1-4 në shtëpi ndaj PSV. Real Madrid nuk fal dhe triumfon 3-4 ndaj grekëve të Olympiacos. Spektakël te PSG-Tottenham, me sfidën që përfundoi 5-3. Atletico Madrid kalon pengesën e Interit, duke e mundur 2-1.

Rezultatet:

Arsenal 3-1 Bayern
Atletico Madrid 2-1 Inter

Frankfurt 0-3 Atalanta

Olympiacos 3-4 Real Madrid
Liverpool 1-4 PSV
PSG 5-3 Tottenham

Sporting 3-0 Brugge

