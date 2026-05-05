Arsenali triumfon ndaj Atleticos dhe siguron finalen e Champions-it
Arsenali është finalistja e parë e Champions League. Ekipi i Artetës fitoi 1-0 ndaj Atletico Madrid, ndërsa akti i parë kishte përfunduar 1-1.
Në pjesën e parë munguan rastet, me golin që erdhi vetëm në fund të fraksionit. Saka dërgoi në festë londinezët, duke bërë që ekipi të shkojë në dhomat e zhveshjes me avantazhin në xhep. Në pjesën e dytë, madrilenët u përpoqën që të reagojnë, por e patën të vështirë të bënin diçka. Arsenal mbron rezultatin deri në fund dhe do provojë të fitojë kompeticionin, në finale gjen fituesin e PSG-Bayern.