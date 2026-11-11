Arsenali nuk heq dorë nga Vinicius Junior, por transferimi i brazilianit mbetet i vështirë
Arsenali vazhdon ta monitorojë situatën e Vinicius Juniorit, të cilin tentoi ta transferonte edhe gjatë verës së kaluar, por realizimi i këtij operacioni duket mjaft i komplikuar.
Klubi londinez kishte shfaqur interesim konkret për sulmuesin brazilian verën e kaluar, duke zhvilluar kontakte me të dhe përfaqësuesit e tij. Megjithatë, negociatat nuk patën rezultat dhe Vinicius përfundimisht rinovoi kontratën me Real Madridin, duke u lidhur me gjigantin spanjoll deri në qershor të vitit 2032.
Pavarësisht kësaj, Arsenali nuk e ka larguar nga lista e objektivave 26-vjeçarin. Sipas raportimeve, drejtuesit e klubit anglez vazhdojnë ta përcjellin situatën e tij, edhe pse një transferim nga Santiago Bernabeu do të ishte jashtëzakonisht i kushtueshëm.
Për të krijuar mundësinë financiare për një ofertë të tillë, Arsenali fillimisht duhet të lirojë hapësirë në listën e lojtarëve dhe të përmirësojë kufirin e pagave.
Në këtë drejtim, largimi i Martin Zubimendit ose Mikel Merinos mund të luajë rol të rëndësishëm, pasi shitja e tyre do t’i siguronte klubit londinez të ardhura të konsiderueshme.
Megjithatë, pengesat nuk lidhen vetëm me aspektin financiar. Arsenali duhet fillimisht të bindë Real Madridin për shitjen e brazilianit, por edhe vetë lojtarin, i cili, pavarësisht situatës së ndërlikuar që po kalon, dëshiron të vazhdojë karrierën në kryeqytetin spanjoll.
Gazetari Josep Pedrerol foli për këtë mundësi në emisionin El Chiringuito de Jugones, duke zbuluar se Arsenali është ende i interesuar për Viniciusin, por deri më tani nuk ka paraqitur asnjë ofertë zyrtare te Real Madridi.
“Arsenalit i pëlqen Vinicius. Ekziston një problem me kufirin e pagave dhe largimi i Zubimendit mund të ndihmonte që klubi të paraqiste një ofertë. Edhe Merino mund të përfshihet në një shitje të tillë për të lehtësuar ardhjen e Viniciusit”, deklaroi Pedrerol.
Ai shtoi se ende nuk dihet nëse Real Madridi do të ishte i gatshëm ta shiste brazilianin dhe nëse vetë futbollisti do të pranonte të largohej në janar apo verën e ardhshme.
Për momentin, Vinicius synon të vazhdojë te Real Madridi dhe ta përmbysë situatën aktuale, ndërsa Arsenali mbetet në pritje të zhvillimeve të reja.