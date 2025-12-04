Arsenali nis ofensivën për yllin kryesor të Juventusit
Arsenali ka nisur një ofensivë të qartë për të transferuar Kenan Yildiz, sulmuesin e ri turk që po shkëlqen te Juventusi. Klubi anglez ka kontaktuar tashmë përfaqësuesit e lojtarit dhe e sheh 20-vjeçarin si një përforcim strategjik për sezonin e ardhshëm, veçanërisht në krahët e sulmit ku Mikel Arteta kërkon më shumë dinamizëm dhe fantazi.
Situata e kontratës së Yildiz te Juventusi ka hapur derën për një largim të mundshëm. Negociatat për pagën kanë ngecur, pasi klubi italian ka ofruar rreth 5 milionë euro në vit, ndërsa lojtari kërkon 6 deri në 7 milionë euro. Kjo ka bërë që Arsenali të futet në garë me idenë për t’i ofruar një rol të rëndësishëm dhe kushte më të mira.
Yildiz ka fituar vend të qëndrueshëm te Juventusi që nga debutimi i tij dhe ka grumbulluar mbi 100 paraqitje me 21 gola e 16 asiste, shifra që e bëjnë një perspektivë të fortë për Premier League. Formimi i tij në Gjermani dhe eksperienca te akademia e Bayern Munich kanë ndikuar në zhvillimin e tij teknik dhe taktik, duke e bërë një profil që përputhet me filozofinë e Artetas.
Juventusi tani duhet të vendosë nëse do të plotësojë kërkesat e lojtarit apo do të hapë rrugën për shitje. Arsenali e sheh Yildiz si një investim afatgjatë, një lojtar të aftë të sjellë ndikim të menjëhershëm dhe të rritet brenda projektit të ekipit.
Nëse marrëveshja finalizohet, Kenan Yildiz do të bashkohej me një skuadër që synon të qëndrojë në majë të Premier League dhe të konkurrojë seriozisht në Evropë. Klubi londinez e konsideron këtë transferim një nga lëvizjet potencialisht më të rëndësishme të verës.