Arsenali mposht Manchester United si mysafir në ndeshjen hapëse të sezonit
Arsenali shënoi fitore në udhëtim ndaj Manchester United me rezultat 1:0.
Ndeshja ishte e vlefshme në kuadër të xhiros së parë të Premier Ligës angleze.
Autori i golit të vetëm në këtë ndeshje ishte Riccardo Calafiori në minutën e 13-të.
Declan Rice ekzekutoi një goditje nga këndi, dhe portieri i Manchester United Altay Bayindir e gjykoi gabim fluturimin e topit.
Ai e bllokoi atë me dorë, por jo aq sa për të larguar rrezikun. Mbrojtësi italian ndërhyri nga prapa me kokë dhe e dërgoi topin në rrjetë