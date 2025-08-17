​Arsenali mposht Manchester United si mysafir në ndeshjen hapëse të sezonit

Arsenali shënoi fitore në udhëtim ndaj Manchester United me rezultat 1:0.

Ndeshja ishte e vlefshme në kuadër të xhiros së parë të Premier Ligës angleze.

Autori i golit të vetëm në këtë ndeshje ishte Riccardo Calafiori në minutën e 13-të.

Declan Rice ekzekutoi një goditje nga këndi, dhe portieri i Manchester United Altay Bayindir e gjykoi gabim fluturimin e topit.

Ai e bllokoi atë me dorë, por jo aq sa për të larguar rrezikun. Mbrojtësi italian ndërhyri nga prapa me kokë dhe e dërgoi topin në rrjetë

