Arsenali merr tri pikët ndaj Hull Cityt, londinezët vazhdojnë të kryesojnë Ligën Premier

Arsenali merr tri pikët ndaj Hull Cityt, londinezët vazhdojnë të kryesojnë Ligën Premier

Arsenali ka regjistruar një fitore të rëndësishme ndaj Hull Cityt, duke triumfuar me rezultat minimal 1-0 në kuadër të javës së dhjetë të Ligës Premier.

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Shik.mk

Skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta u desh të priste deri në minutën e 72-të për të gjetur golin e fitores, kur Martin Odegaard përfitoi nga topi i kthyer pas goditjes së Noni Maduekes dhe realizoi për 1-0.

Pjesa e parë u karakterizua nga një lojë e luftuar, me të dyja skuadrat që patën mundësi për të rrezikuar portat kundërshtare.

Hull City rrezikoi në minutën e 19-të përmes Elliot Stroud, por portieri David Raya reagoi mirë. Në anën tjetër, Arsenali provoi me Kai Havertzin dhe Declan Rice, por pa arritur të shënonte.
Një moment diskutimi ishte edhe minuta e 43-të, kur pas një kontrolli nga VAR-i, gjyqtari anuloi mundësinë për penallti të vendasve, pasi Havertz ishte në pozitë jashtë loje.
Në pjesën e dytë, Arsenali shtoi presionin dhe ndryshimet e Artetës sollën freski në lojën e skuadrës. Goli i Odegaardit rezultoi vendimtar, ndërsa deri në fund londinezët arritën ta ruanin epërsinë.

Me këtë fitore, Arsenali arrin në kuotën e 27 pikëve dhe vazhdon të kryesojë tabelën e Ligës Premier.

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