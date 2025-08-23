Arsenali me fitore bindëse ndaj Leeds, Timber e Gyokeres shkëlqejnë me nga dy gola

Arsenali e ka mposhtur Leedsin me rezultat të thellë prej 5-0 në xhiron e dytë të Premier League.

I pari që shënoi ishte Timber në minutën e 34-të të takimit, ndërsa Saka realizoi për 2-0 në minutën e 46-të të pjesës së parë.

Në listën e golashënuesve hyri edhe transferimi i ri i Arsenalit, Gyokeres, i cili shënoi në minutën e 48-të.

Ndërsa vetëm tetë minuta më vonë Timber shënoi golin e tij të dytë në ndeshje, njofton Klankosova.tv.

Krejt në fund të takimit, gjyqtari akordoi penallti për Arsenalin, ku Gyokeres u bë lojtari i dytë me dy gola në këtë takim.

