Arsenali me fitore bindëse ndaj Leeds, Timber e Gyokeres shkëlqejnë me nga dy gola
Arsenali e ka mposhtur Leedsin me rezultat të thellë prej 5-0 në xhiron e dytë të Premier League.
I pari që shënoi ishte Timber në minutën e 34-të të takimit, ndërsa Saka realizoi për 2-0 në minutën e 46-të të pjesës së parë.
Në listën e golashënuesve hyri edhe transferimi i ri i Arsenalit, Gyokeres, i cili shënoi në minutën e 48-të.
Ndërsa vetëm tetë minuta më vonë Timber shënoi golin e tij të dytë në ndeshje, njofton Klankosova.tv.
Krejt në fund të takimit, gjyqtari akordoi penallti për Arsenalin, ku Gyokeres u bë lojtari i dytë me dy gola në këtë takim.