Arrihet marrëveshja për Presidentin e Kosovës, VV dhe LDK dalin me propozim
Pas një krize të zgjatur politike dhe tre proceseve zgjedhore të përsëritura, Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur një marrëveshje për zhbllokimin e procesit të zgjedhjes së Presidentit të Kosovës.
Palët kanë rënë dakord të dalin me një kandidaturë të përbashkët, duke propozuar ish-ambasadorin Bekim Sejdiu për postin e Presidentit të Republikës.
Marrëveshja mes dy subjekteve politike vjen pas muajsh përplasjesh dhe dështimesh për të siguruar konsensusin e nevojshëm në Kuvend. Kriza institucionale kishte çuar vendin drejt përsëritjes së zgjedhjeve në tre raste, ndërsa zgjedhja e kreut të shtetit ishte kthyer në pikën kryesore të ngërçit politik.
Ish-ambasadori Bekim Sejdiu, me përvojë në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, pritet të jetë emri mbi të cilin VV dhe LDK do të kërkojnë mbështetjen e deputetëve në Kuvend.
Tashmë pritet që marrëveshja politike të konkretizohet në Kuvend, ku do të testohet nëse dy partitë arrijnë të sigurojnë votat e nevojshme për zgjedhjen e Presidentit.
Pas tre cikleve zgjedhore dhe një krize të përsëritur politike, marrëveshja mes VV dhe LDK synon t’i japë fund ngërçit institucional dhe t’i hapë rrugë funksionimit normal të institucioneve të Kosovës.
Bekim Sejdiu pritet kështu të jetë emri i kompromisit që mund të mbyllë krizën e Presidentit dhe të rikthejë stabilitetin institucional në Kosovë.