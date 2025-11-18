Arrestohet shtetasi i Maqedonisë në Tiranë, ja për çfarë kërkohej?

Arrestohet shtetasi i Maqedonisë në Tiranë, ja për çfarë kërkohej?

Një 36-vjeçar, shtetas i Maqedonisë së Veriut, është arrestuar nga Policia e Shqipërisë, pasi sipas njoftimit të Policisë shqiptare, i njëjti është dënuar nga autoritetet gjyqësore të Maqedonisë së Veriut, me 2 vjet burgim, për falsifikim të monedhave.

Policia gjithashtu njofton se 36-vjeçari me iniciale N.S., ishte në kërkim dhe nga Policia e rajonit të Durrësit për vjedhje. Autoritetet shqiptare shtojnë se në bashkëpunim me autoritetet e Maqedonisë së Veriut, do të kryejë procedurat për ekstradimin e 36-vjeçarit.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Sonte vendoset gjithçka: Maqedonia sfidon Uellsin

(VIDEO) Sonte vendoset gjithçka: Maqedonia sfidon Uellsin

(VIDEO) Alarmante, mbi 500 fëmijë kanë përjetuar dhunë seksuale

(VIDEO) Alarmante, mbi 500 fëmijë kanë përjetuar dhunë seksuale

(VIDEO) Tmerr në Vollkovë, një 23 vjeçar ka përdhunuar tre muaj rresht një vajzë 5 vjeçare

(VIDEO) Tmerr në Vollkovë, një 23 vjeçar ka përdhunuar tre muaj rresht një vajzë 5 vjeçare

(VIDEO) LSDM dhe Levica do të dorëzojnë iniciative për Komision Anketues në Kuvend për tragjedinë e Koçanit

(VIDEO) LSDM dhe Levica do të dorëzojnë iniciative për Komision Anketues në Kuvend për tragjedinë e Koçanit

(VIDEO) Sela hyn në Qeveri me tre kushte

(VIDEO) Sela hyn në Qeveri me tre kushte

(VIDEO) Trençevska: Për të mbijetuar duhen më tepër se dy rroga minimale, Durmishi: Rroga minimale më e madhe në rajon

(VIDEO) Trençevska: Për të mbijetuar duhen më tepër se dy rroga minimale, Durmishi: Rroga minimale më e madhe në rajon