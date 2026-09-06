Arrestohet shoferi i sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë – dyshohet se kërkoi ryshfet për një vend pune

Arrestohet shoferi i sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë – dyshohet se kërkoi ryshfet për një vend pune

Shoferi i sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë, Igor Janushevit, është arrestuar nën dyshimin se ka kërkuar ryshfet në këmbim të ndërmjetësimit për sigurimin e një vendi pune.

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Sipas informacioneve të publikuara nga Plusinfo, policia ka ndërmarrë një aksion të posaçëm pas marrjes së informacionit për rastin. Gjatë operacionit, të dyshuarit i janë dorëzuar bankënota të shënuara, të cilat më pas janë përdorur si prova në procedurën e arrestimit.

Pas marrjes së parave, policia ka ndërhyrë dhe e ka ndaluar të dyshuarin, i cili është dërguar në mbajtje.
Rasti tashmë pritet të hetohet nga autoritetet kompetente, ndërsa hetimi duhet të zbardhë edhe nëse i dyshuari ka vepruar i vetëm apo në emër të personave të tjerë në kërkimin e parave për punësim.

Autoritetet pritet të japin më shumë detaje për rastin në vijim të procedurës./Plusinfo

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