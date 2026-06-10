Arrestohet piloti i Air Canada, fluturoi për 17 vjet me patentë të falsifikuar
Një ish-pilot i Air Canada po përballet me akuza penale pasi fluturoi me një patentë piloti të falsifikuar për 17 vjet , njoftoi të martën policia kanadeze.
Jeffrey Wall u arrestua më 1 qershor pasi, sipas hetuesve, ai kishte bërë më shumë se 900 fluturime vendase dhe ndërkombëtare nga viti 2009 deri në vitin 2025, pa marrë kurrë licencën e kërkuar ose pa përfunduar studimet e tij.
“Ky rast dhe detajet e tij janë si një skenar filmi”, tha zëvendësshefi i Policisë Rajonale të Peel, Nick Milinovic, në një konferencë për shtyp në Ontario. “Wall u ngrit në pozicionin e kapitenit, ku për gati 17 vjet ai fluturoi me Boeing 767, 777 dhe 787”, duke fituar më shumë se 2 milionë dollarë nga puna e tij.
Historia të kujto filmin e vitit 2002 “Catch Me If You Can”, ku protagonisti luajti rolin e një piloti të PanAm për vite me radhë.
Në këtë rast, Wall mbante një licencë piloti komercial gjatë gjithë karrierës së tij 27-vjeçare me Air Canada, por sipas policisë, ai kurrë nuk mbante një Licencë Piloti të Linjës Ajrore (ATPL-A), e cila kërkohej për gradën e kapitenit, në të cilën ai u gradua në vitin 2009.
“Kjo është analoge me një mjek që ka licencë për të ushtruar mjekësinë familjare, por kryen operacione në tru në zyrën e tij”, tha Milinoviç. “Ekzistojnë kërkesa dhe rregullore shtesë për titujt profesionalë që ekzistojnë për një arsye”.
“Ne besojmë se i pandehuri i ka paraqitur në mënyrë të rreme kualifikimet e tij si punëdhënësit ashtu edhe autoritetit rregullator përkatës”, tha Milinoviç.
Wall u identifikua pas një kontrolli rutinë të certifikatave të tij në vitin 2025, i cili zbuloi “parregullsi… në dokumentet e licencës së tij të pilotit” dhe Air Canada njoftoi rregullatorët.
Kompania ajrore vuri në dukje se Wall ishte një pilot profesionist i certifikuar dhe kishte demonstruar rregullisht se ishte i aftë të pilotonte në mënyrë të sigurt avionë të mëdhenj.
“Siguria nuk u komprometua nga ky incident, pasi të gjithë pilotët e Air Canada i nënshtrohen trajnimit të detyrueshëm rifreskues çdo gjashtë muaj për të vërtetuar aftësinë e tyre të fluturimit, i cili përfshin një kontroll fluturimi me një pilot kontrolli të certifikuar nga Transport Canada çdo 12 muaj”, tha Air Canada në një deklaratë të lëshuar të hënën.
“Megjithatë, licencimi i duhur është një element kyç i qasjes shumështresore të industrisë së aviacionit ndaj sigurisë, prandaj Air Canada e merr këtë çështje me seriozitetin më të madh”, vazhdoi linja ajrore.
Wall u gjobit nga rregullatori i transportit të Kanadasë dhe përballet me shtatë akuza penale. Ai pritet të paraqitet në gjykatë më 29 qershor 2026.