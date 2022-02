Arrestohet personi nga Shkupi për vuajtjen e dënimit me burg

Më datën 03.02.2022 në 11:55 minuta në blv.” Nikolla Karev” në Shkup, nëpunësit policorë të Ekipit Operativ për Ndjekje pranë SPB Shkup e kanë privuar nga liria A.S. (23) nga Shkupi. Ai është kërkuar me Urdhërarrest qendror për vuajtjen e dënimit me burg prej një viti e dy muajve për vepër të kryer penale sipas nenit 385 të Kodit Penal. Ai është dërguar në Institucionin Ndëshkues-Përmirësues Burgu ”Shkup” për vuajtjen e dënimit.