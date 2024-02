Arrestohet një person nga Shkupi për dhënie ryshfeti ndaj policëve

Sot (11.02.2024) në ora 07:30, zyrtarët policorë nga DPB Kriva Pallankë kanë privuar nga liria A.M. nga Shkupi. Gjatë kontrollit të qarkullimit rrugor dhe konstatimit të kundërvajtjes, A.M. ka tentuar të korruptojë punonjësit e policisë që të mos sanksionohet. Personi është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës.

MARKETING