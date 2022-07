Arrestohet një person në Shkup për vuajtje të dënimit me burg

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) njoftojë se sot (28.07.2022) në ora 09:45 në rrugën “Gjorgji Kapçev” në Shkup, zyrtarë policorë nga ekipi operativ për bastisje në SPB Shkup e kanë privuar nga liria I.T.(51) nga Makedonski Brod, me vendbanim në Shkup. Ai kërkohej me urdhër qendror nga Gjykata Themelore Penale Shkup për të vuajtur dënimin me burgim prej një viti për vepër penale të kryer nga neni 130 i Kodit Penal. Personi do të dërgohet në burg për të vuajtur dënimin.