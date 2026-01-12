Arrestohet një person në Maqedoni, dyshohet se ka vrarë nënën e tij
Policia ka ndaluar një 39-vjeçar nga Bogdanci, i cili dyshohet për vrasjen e nënës së tij.
Sipas njoftimeve të MPB-së, sot në Zyrën e Policisë në Bogdanc, oficerët e Stacionit Policor Strumicë-Stacioni Policor Gjevgjeli ndaluan P.S. (39) nga Bogdanci.
“Më 11.01.2026 rreth orës 21:00, në apartamentin ku po qëndronin, ndodhi një grindje midis P.S. dhe nënës së tij M.S. (58) nga Bogdanci, e cila u përshkallëzua në një përleshje fizike, në të cilën P.S. e goditi M.S. me sende të mprehta në kokë.
M.S. ka ndërruar jetë nga plagët e marra, ndërsa vdekjen e saj e konfirmoi edhe një mjek nga Shërbimi i Mjekësisë Urgjente të Gjevgjelisë.
Më 12.01.2026, në orën 07:05, P.S. e denoncoi vetë krimin në Stacionin Policor të Bogdancit. Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gjevgjelisë dhe një ekip nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Gjevgjelisë kanë kryer ekspertizë në vendngjarjes.
Me urdhër të prokurorit, trupi i të ndjerës është dorëzuar për autopsi, ndërsa kundër autorit do të ngrihet kallëzim penal gjatë ditës nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “vrasje””, thuhet në njoftimin e MPB-së.