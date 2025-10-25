Arrestohet një nga të arratisurit më të kërkuar në botë – ekstradohet në SHBA
Një tentativë e guximshme arratisjeje nga një prej të arratisurve më të kërkuar në botë ka marrë fund papritur, me bosin e drogës që tani përballet me akuza në SHBA.
Në një komunikatë të vonë të enjten, qeveria kubane tha se kishte ekstraduar një shtetas kinez, Zhi Dong Zhang, tek autoritetet në Meksikë.
Orë më vonë, shefi i sigurisë së Meksikës konfirmoi ekstradimin e tij në SHBA për akuzat për trafik droge dhe pastrim parash.
I njohur me pseudonime të ndryshme, përfshirë Vëllai Wang, Pancho dhe HeHe, Zhi Dong Zhang akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së për organizimin e një rrjeti të gjerë ndërkombëtar të trafikimit të fentanilit dhe pastrimit të parave që mbulon shumë vende, por veçanërisht Kinën, Meksikën dhe SHBA-në.
Lista e akuzave kundër Zhang është e gjatë, por në thelb prokurorët amerikanë dhe zyra e Prokurorit të Përgjithshëm meksikan e akuzojnë atë si një lojtar të rëndësishëm në tregtinë globale të drogës.
Ata thonë se ai ka pastruar miliona dollarë nga paratë e drogës si për Kartelin Sinaloa ashtu edhe për Kartelin New Generation Jalisco (CJNG) si pjesë e një rrjeti mbarëbotëror të shpërndarjes së drogës.
“Vëllai Wang mund të shihet si një lidhje kyçe midis karteleve meksikane dhe kompanive kimike kineze në sigurimin e kimikateve për fentanilin”, tha ish-agjenti i DEA-s, Mike Vigil, duke shtuar se ai ishte gjithashtu thelbësor në konvertimin e fondeve të drogës në kriptomonedha.
Nëse dënohet, Zhang mund të presë të ndajë një fat të ngjashëm me bosët e tjerë të drogës si Joaquin “El Chapo” Guzman dhe Ismael “El Mayo” Zambada në një strukturë të sigurisë së lartë në SHBA.
Por mënyra se si “Vëllai Wang” përfundoi në paraburgim në Havana është një rrëfim i jashtëzakonshëm që përfshin arratisjen nga arresti shtëpiak në Mexico City, përmes një vrime në një mur, marrjen e një aeroplani privat për në Kubë dhe një përpjekje të dështuar në fund për të hyrë në Rusi.
Zhang u arrestua në Mexico City në një operacion të përbashkët sigurie në tetor 2024.
Ai fillimisht u mbajt në një burg të sigurisë maksimale, por më vonë iu dha arrest shtëpiak nga një gjyqtar – një vendim që presidentja meksikane Claudia Sheinbaum e quajti “skandaloz”.
Arratisja e Zhang kishte të gjitha tiparet e një episodi tjetër të sikletshëm për Meksikën: një burrë i konsideruar si një ingranazh jetësor në makinerinë e kontrabandës së drogës, i aftë të zhdukej nga sytë e autoriteteve meksikane të ngarkuara me ruajtjen e tij.
“El Chapo” Guzman ia doli ta bënte këtë dy herë, duke shkaktuar shumë zhgënjim në Uashington, përpara se më në fund të hipte në një aeroplan me pranga për në SHBA.
Që autoritetet meksikane arritën ta merrnin të burgosurin e tyre dhe ta dërgonin në veri, kjo erdhi për shkak të dy gjërave – një fati të mundshëm në Rusi dhe forcës së marrëdhënies së sigurisë së Meksikës me Havanën.
Kur Zhang arriti në Kubë në korrik 2025, ai nisi hapat e tij të mëtejshëm drejt arritjes në një vend pa traktat ekstradimi me SHBA-në, thonë zyrtarët.
Ekziston një fluturim komercial direkt për në Moskë nga Havana dhe Zhang, pretendojnë ata, arriti të siguronte një vend në të duke përdorur dokumente të falsifikuara.
Megjithatë, dokumentet nuk e bënë të mundur që ai të kalonte pranë autoriteteve të imigracionit në Rusi.
Është raportuar se rusët nuk e kuptuan plotësisht se kë kishin në paraburgim dhe, pasi ai u ndalua për një kohë të shkurtër, ata e kthyen Zhang në Kubë.
Me kthimin e dytë në Havana, shërbimet kubaneze të sigurisë ishin tani në dijeni të identitetit të tij të vërtetë.
Analistët e sigurisë besojnë se autoritetet në Kubë e mbajtën atë për disa muaj për ta marrë në pyetje gjatë përpara se ta dërgonin përsëri në Meksikë dhe, në mënyrë të pashmangshme, më tej në SHBA.
Sekretari i Sigurisë Publike të Meksikës, Omar Harfuch, nxitoi të falënderonte Kubën për bashkëpunimin e saj.
Dhe si gjithmonë, pas arrestimit të një të dyshuari si bos i drogës, lind pyetja se sa do të ndikojë largimi i tij në tregtinë globale të drogës. /Telegrafi/