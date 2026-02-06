Arrestohet një i arratisur nga burgu i Strumicës, ishte dënuar me pesë vite burg

Arrestohet një i arratisur nga burgu i Strumicës, ishte dënuar me pesë vite burg

MPB Maqedoni njofton se dje (05.02.2026) në orën 15:25 në Radovish, zyrtarët policorë nga Sektori i Punëve të Brendshme Strumicë, arrestuan E.B. (23) nga Radovishi.

“Ai u dënua me pesë vjet e 10 muaj burg për veprën penale “vjedhje e rëndë”, dhe kërkohej me urdhër për arratisje nga Burgu i Strumicës, ku kishte tre vjet e tetë muaj dënim për të vuajtur”.

“Personi u dërgua në Qendrën Korrektuese të Burgut të Strumicës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit”, thonë nga MPB.

