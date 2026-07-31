Arrestohet një 58-vjeçar në Gostivar, policia gjen drogë dhe municion gjatë bastisjes

Arrestohet një 58-vjeçar në Gostivar, policia gjen drogë dhe municion gjatë bastisjes

Një 58-vjeçar nga fshati Raven i Gostivarit është arrestuar nën dyshimin për prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve.

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Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, arrestimi është kryer mëngjesin e sotëm, rreth orës 07:30, nga zyrtarët policorë të Drejtorisë së Punëve të Brendshme Gostivar.

Gjatë një bastisjeje të kryer në shtëpinë e të dyshuarit dhe në objektet ndihmëse, me urdhër të gjykatës, policia ka gjetur dhe sekuestruar një substancë pluhur të bardhë, marihuanë dhe fishekë pistolete.

I dyshuari është ndaluar në stacionin policor, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të ngrihen kallëzimet përkatëse penale, njoftojnë nga MPB.

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