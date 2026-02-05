Arrestohet një 42-vjeçar nga RMV, refuzoi t’i nënshtrohej kontrollit policor shqiptar në Bllatë

Arrestohet një 42-vjeçar nga RMV, refuzoi t’i nënshtrohej kontrollit policor shqiptar në Bllatë

Në Pikën e Kalimit Kufitar Bllatë, një shtetas 42-vjeçar nga Maqedonia e Veriut u arrestua pasi refuzoi t’i nënshtrohej kontrollit policor shqiptar në vijën e dytë të pikës kufitare dhe më pas tentoi të largohej me shpejtësi, duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë që ishin bë vendngjarje.

Bëhet fjalë për personin me iniciale G.K, banues në Maqedoninë e Veriut, i cili pas veprimeve hetimore u arrestua për veprat penale “Kundërshtimi i punonjësit të rendit publik” dhe “Kalimi i paligjshëm i kufirit”, ndërsa automjeti me të cilin po lëvizte u sekuestrua.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër për veprime të mëtejshme ligjore.

MARKETING

Të ngjajshme

Sulmet ajrore izraelite godasin disa zona në Liban mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit

Sulmet ajrore izraelite godasin disa zona në Liban mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit

Turqia dënon sulmin terrorist në Nigeri që vrau të paktën 170 persona

Turqia dënon sulmin terrorist në Nigeri që vrau të paktën 170 persona

Mickoski për Agjendën Reformuese: Disa reforma nuk do të realizohen për shkaqe objektive, i kemi njoftuar ndërkombëtarët

Mickoski për Agjendën Reformuese: Disa reforma nuk do të realizohen për shkaqe objektive, i kemi njoftuar ndërkombëtarët

(VIDEO) Tragjedia e diskotekës, dëshmi rrëqethëse nga zjarrfikësit, gjetëm njerëz të djegur në karrige

(VIDEO) Tragjedia e diskotekës, dëshmi rrëqethëse nga zjarrfikësit, gjetëm njerëz të djegur në karrige

(VIDEO) Kandidaturat për kryeprokurorin ende nuk kanë arritur në këshill

(VIDEO) Kandidaturat për kryeprokurorin ende nuk kanë arritur në këshill

(VIDEO) Peticioni për provimin e jurispodencës, BDI akuzon Qeverinë, Kasami premton zgjidhje

(VIDEO) Peticioni për provimin e jurispodencës, BDI akuzon Qeverinë, Kasami premton zgjidhje