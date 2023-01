Arrestohet një 27-vjeçar në Shkup, kërkohej me urdhërarrest qendror

Sot (01.04.2023) në ora 16:20 në rrugën “Lisec” në Shkup, zyrtarë policorë nga ekipi operativ për bastisje në kuadër të SPB Shkup e kanë arrestuar S.M. (27) nga Shkupi.

Ai ishte dënuar me 20 vjet burgim për krime të kryera nga neni 186 dhe neni 236 i Kodit Penal dhe kërkohej me urdhër qendror me urdhër të burgut të Idrizovës për vuajtje e dënimit me burg prej gjashtë vjetëve.

Personi i arrestuar do të dërgohet në burgun e Idrizovës për të vuajtur dënimin.