Arrestohet një 21-vjeçar nga Shkupi, sulmoi fizikisht të dashurën

Zyrtarët policorë nga stacioni policor në Çair, dje rreth orës 15:20 kanë arrestuar një 21-vjeçar me inicialet A.S. nga Shkupi, pasi në shtëpinë e tij, po në Shkup, ka sulmuar fizikisht partneren e tij, njoftoi MPB-ja. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë një kallëzimi përkatës.