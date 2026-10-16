Arrestohet një 20-vjeçar në Kavadar, policia i sekuestron marihuanë

Arrestohet një 20-vjeçar në Kavadar, policia i sekuestron marihuanë

Një 20-vjeçar nga Kavadari është privuar nga liria pasi gjatë kontrollit policor tek ai është gjetur dhe sekuestruar marihuanë.

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Shik.mk

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), ngjarja ka ndodhur më 15 tetor 2026, rreth orës 23:45, në Kavadar, kur nëpunësit policorë të ekipit mobil „Task Force“ pranë NJPB-së së Kavadarit kanë arrestuar S.J. (20).

I riu është shoqëruar në stacionin policor, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokurori publik.

„Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, kundër tij do të paraqitet kallëzimi përkatës“, bëjnë të ditur nga MPB-ja.

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