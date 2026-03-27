Arrestohet në Turqi presidenti i një klubi futbolli nga Maqedonia për kontrabandë ari

MARKETING

Mediat turke raportojnë se një president klubi nga Liga e Parë e Maqedonisë është arrestuar në Turqi nën dyshimin e kontrabandës së ari në vlerë rreth 300.000 euro.

MARKETING

Sample Image

Më 24 mars, mes qyteteve Batman dhe Siirt, autoritetet turke kanë ndaluar personin me inicialet B.H., si pjesë e një kontrolli rutinë. Gjatë inspektimit të automjetit të tij, policia ka gjetur ari me peshë 2.581 gramë, me vlerë të vlerësuar rreth 300.000 euro.

Sipas autoriteteve, ari ishte i paligjshëm, ndërsa hetimet mbi rastin vazhdojnë. Kundër B.H. janë inicuar procedurat gjyqësore përkatëse.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump bëhet i pari president në detyrë që vendos nënshkrimin e tij te dollarët amerikanë

Trump bëhet i pari president në detyrë që vendos nënshkrimin e tij te dollarët amerikanë

Irani pranon kërkesën e OKB-së për kalim të sigurt humanitar përmes Ngushticës së Hormuzit

Irani pranon kërkesën e OKB-së për kalim të sigurt humanitar përmes Ngushticës së Hormuzit

Siljanovska-Davkova: Kërkesat e fqinjëve devijojnë nga Kriteret e Kopenhagës dhe nuk janë në frymën e akteve kushtetuese të BE-së

Siljanovska-Davkova: Kërkesat e fqinjëve devijojnë nga Kriteret e Kopenhagës dhe nuk janë në frymën e akteve kushtetuese të BE-së

Mickoski për kritikat e Filipçes: Është e logjikshme që opozita të kritikojë, por të shpifë është gabim

Mickoski për kritikat e Filipçes: Është e logjikshme që opozita të kritikojë, por të shpifë është gabim

MPB: Një i dyshuar për vrasjen në Ohër ndalohet në Bërvenicë

MPB: Një i dyshuar për vrasjen në Ohër ndalohet në Bërvenicë

Durmishi: Arben Fetai dhe Fatmir Limani janë ministra të VLEN-it

Durmishi: Arben Fetai dhe Fatmir Limani janë ministra të VLEN-it