Arrestohet i riu nga Studeniçani, kishte therur me thikë një person

Pas ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve, më datën 19.11.2022 në ora 19:00 në rr. “Filipi i Dytë” në Shkup, nëpunës policorë të NJPB Karposh dhe NJPB Qendër dhe Bit Pazar e kanë privuar nga liria M.J. (22) nga f. Studeniçan-Shkup, për arsye se në ora 01:20 minuta në objekt gastronomik në rr. “Aradhat Partizane” me mjet të mprehtë i ka shkaktuar lëndime D.A. (36) nga Shkupi.

SPB Shkup-Njësiti për Kriminalitet të Dhunshëm, në koordinim me Prokuror Publik, kundër tij do të parashtrojë kallëzim penal për vepër penale të kryer “dhunë” sipas nenit 386 paragrafi 6, kurse gjykatës në procedurë paraprake i përcaktoi masën e paraburgimit.