Arrestohet banori i Shtipit i dënuar me 15 vjet e 4 muaj burgim

Sot (01.08.2024) nga Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor – Njësia për ndjekje, në bashkëpunim me nëpunës policorë të SPB Shtip, është privuar nga liria personi Ç.R.(25) nga Shtipi.

Ai është dënuar me burgim prej 15 vjet e 4 muaj, për veprat penale të kryera nga neni 383 dhe 144 të Kodit Penal, ndërsa kërkohej me urdhër të Institucionit ndëshkues-korrektues Burgu Idrizovë, ku i kanë mbetur për vuajtje të dënimit edhe 5 vjet e 8 muaj.

Personi do të dërgohet në institucionin ndëshkues-korrektues për të vuajtur dënimin.

