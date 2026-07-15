Arrestohet Aleksandar Lazarov, i cili kishte ikur nga Stacioni Policor në Koçan

Arrestohet Aleksandar Lazarov, i cili kishte ikur nga Stacioni Policor në Koçan

Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se më 14 korrik 2026, pas marrjes së informacioneve operative, zyrtarët policorë të SPB Shkup arrestuan Aleksandar Lazarov (41) nga Koçani, për të cilin ishte lëshuar urdhër arresti qendror dhe ndërkombëtar.

Sipas MPB-së, urdhër arresti ishte lëshuar me kërkesë të Gjykatës Themelore të Koçanit, për shkak të dyshimeve se Lazarov ka kryer vepër penale sipas nenit 215, paragrafi 1 i Kodit Penal.

Pas arrestimit, ai është shoqëruar në Stacionin Policor të Kisella Vodës, ku do të zhvillohen procedurat e mëtejshme ligjore.

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