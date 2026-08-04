Arrestohet agjenti mbikëqyrës i FBI-së për vjedhjen e gati 1 milion dollarëve në kriptomonedha
Një agjent special mbikëqyrës i FBI-së u arrestua pasi dyshohet se përvetësoi rreth 1 milion dollarë në asete dixhitale nga llogari të huaja armiqësore, sipas dokumenteve gjyqësore të bëra publike të hënën, transmeton Anadolu.
Patrick Steven Yaroch, i cili zotëronte një leje sigurie të nivelit “Top Secret” dhe punonte në fushën e kundërzbulimit, u pranoi hetuesve se kishte hyrë në sistemet e FBI-së për të marrë çelësat dhe për të transferuar fonde në portofolet e tij personale.
“Unë i mora gjërat në duart e mia”, tha Yaroch duke përmendur zhgënjimin me paaftësinë e perceptuar të Byrosë për të prishur asetet kundërshtare. Agjenti i kreu këto transferta të paautorizuara afërsisht 10 deri në 12 herë, duke bashkuar kriptomonedhën e vjedhur me asetet e tij personale.
– Planifikimi i përshkallëzimit dhe i evakuimit
Hetimi zbuloi se Yaroch po përgatitej në mënyrë aktive për të ikur nga SHBA-ja.
Dokumentet e gjykatës tregojnë se ai përdori një platformë të inteligjencës artificiale për të hulumtuar zhvendosjen e një “kove parash” prej 1 milion dollarësh në Bashkimin Evropian, duke synuar përfundimisht Portugalinë.
Hetuesit zbuluan se ai kishte marrë tashmë autorizim për avokatët në Lisbonë për të siguruar një numër identifikimi tatimor dhe kishte rezervuar një udhëtim familjar për shtator.
Pas një kontrolli në rezidencën e tij në Ashburn të Virxhinias, Yaroch ktheu vullnetarisht 925,426,07 dollarë në portofolet e kontrolluara nga qeveria. Ai aktualisht përballet me akuza federale për transportin ndërshtetëror dhe marrjen e mallrave të vjedhura.
Yaroch u vendos në leje administrative më 29 korrik dhe punësimi i tij u ndërpre nga FBI më 31 korrik.