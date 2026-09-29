Arrestohet 60-vjeçari pasi dyshohet se i mori me dhunë paratë një personi

Arrestohet 60-vjeçari pasi dyshohet se i mori me dhunë paratë një personi

Një 60-vjeçar nga Koçani është privuar nga liria pasi dyshohet se në mënyrë të dhunshme i ka marrë paratë një 54-vjeçari, menjëherë pasi ky i fundit i kishte tërhequr nga bankomati.

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Rasti ka ndodhur më 28 shtator 2026, rreth orës 17:15, në Koçan. Sipas njoftimit të policisë, nëpunës policorë të Njësisë Policore në Koçan e kanë ndaluar M.Gj. (60), nga Koçani.
Dyshohet se M.Gj. ia ka marrë me dhunë paratë D.M. (54), po ashtu nga Koçani, pasi ky i fundit i kishte tërhequr paratë nga një bankomat në afërsi të stacionit të autobusëve në Koçan.

Për rastin është njoftuar prokurori publik. Nga policia bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzimi përkatës.

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