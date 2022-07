Arrestohet 60 vjeçari nga Gostivari, i konfiskohen 15 pako me heroinë

Sektori për Punë të Brendshme – Tetovë ka privuar nga liria një person nga qyteti i Gostivarit, pasi tek i njejti kanë gjetur lëndë narkotike.

“Me datë 20.07.2022 në ora 10:45 në Gostivar, zyrtarë policorë nga Stacioni Policor Gostivar kanë privuar nga liria H.S.(60) nga Gostivari. Gjatë kontrollit në banesën e tij dhe në automjetin “Mercedes” me targa të Gostivarit, të kryer me urdhër të gjykatës, në veturë janë gjetur dhe konfiskuar 15 pako me heroinë, ndërsa tek ai janë gjetur para. Personi në fjalë është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të bëhet kallëzimi përkatës”, thuhet në njoftim .