Arrestohet 57-vjeçari nga Shkupi, pasi gjatë bastisjes u gjet drogë në shtëpinë e tij

Më datën 09.12.2022 inspektorë të Njësitit për Tregti të Palejuar pranë SPB Shkup pas marrjes së informatave operative dhe pas sigurimit të urdhëresës gjyqësore nga Gjykata Penale Shkup, kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe në hapësirat ndihmëse të A.S. (57) nga Shkupi. Gjatë bastisjes janë gjetur gjysmë kilogrami marihuanë, dy paketime amfetaminë, dy terezi, shiringë me vaj kanabisi, etj.

Personi është privuar nga liria dhe kundër tij do të parashtrohet kallëzim penal përkatës.