Arrestohet 46-vjeçari në Shkup: Policia i gjeti marihuanë dhe para të falsifikuara

Arrestohet 46-vjeçari në Shkup: Policia i gjeti marihuanë dhe para të falsifikuara

Efektivët e policisë nga Njësia për Trafikim të Paligjshëm pranë SPB Shkup kanë arrestuar mbrëmë vonë 46-vjeçarin me iniciale E.K. nga Shkupi.

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Arrestimi është kryer rreth orës 23:10, pasi policia, me urdhër të gjykatës, ushtroi kontroll në shtëpinë e tij. Gjatë bastisjes, zyrtarët policorë gjetën dhe sekuestruan një sasi marihuane, një peshore digjitale, si dhe 20 kartëmonedha të falsifikuara në prerje prej 100 denarësh.

I dyshuari është shoqëruar dhe ndaluar në stacionin policor. Nga MPB njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të paraqitet kallëzimi përkatës penal.

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