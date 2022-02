Arrestohet 44 vjeçari nga Saraji në aeroportin e Shkupit

Policia ka arritur të arrestojë 44 vjeçarin në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, për të cilin kishte urdhërarrest pasi ishte i dënuar paraprakisht me tre vjet burg.

“Sot në ora 12:45 minuta në Aeroportin Ndërkombëtar Shkup, nëpunës policorë të Ekipit Operativ për Ndjekje pranë SPB Shkup në bashkëveprim me pjesëtarët e Policisë Ushtarake nga Armata e RMV-së e kanë privuar nga liria D.A. (44) nga f. Semenishtë, komuna Saraj”, kanë njoftuar nga policia.

Ai është i dënuar nga Gjykata e Shkupit me tre vjet burg, bazuar në nenin 123, në lidhje me nenin 24 nga Kodi Penal.