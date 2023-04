Arrestohen tre persona, kapet drogë në vlerë 300 mijë euro (VIDEO)

MPB ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme zyrtarët policor kanë privuar nga liria tre persona. Bëhet fjalë për 37 vjeçarin B.A. nga fshati Bukoviq i komunës së Sarajit, 18 vjeçarin N.A. gjithashtu nga fshati Bukoviq dhe 21 vjeçarin M.A. nga Kopanica e Sarajit.

Gjatë kontrollit në makinën “Mercedes” me targa të Shkupit, të cilën e ka drejtuar B.A. janë gjetur katër çanta me rreth 100 kilogramë Marijuhanë, në vlerë prej 100 000 euro, e cila sipas gjitha gjasave rrjedh nga fabrika për prodhimin e vajit të kanabisit për qëllime mjekësore, e cila në shitje ilegale do të arrinte vlerën deri në 600 mijë euro.