Arrestohen pesë persona në Tetovë të përfshirë në trafikimin dhe shfrytëzimin seksual të një të miture

Arrestohen pesë persona në Tetovë të përfshirë në trafikimin dhe shfrytëzimin seksual të një të miture

Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar sot shpartallimin e një rrjeti kriminal të përfshirë në trafikimin dhe shfrytëzimin seksual të një të miture në Tetovë. Pesë persona janë vënë në pranga pas një hetimi nga Njësia për Luftimin e Trafikimit me Njerëz.

Sipas policisë, i dyshuari kryesor, F.M 25, vjeç kishte mashtruar viktimën 15-vjeçare duke e futur në një lidhje të rreme, për ta detyruar më pas përmes shantazhit të konsumonte drogë dhe të shfrytëzohej seksualisht nga persona të tjerë për përfitime parash. Ndër të arrestuarit është edhe një person i ngarkuar për “sigurinë” e viktimës, i cili akuzohet për përdhunim. Gjatë operacionit, policia bastisi katër lokacione në Tetovë ku sekuestroi pajisje elektronike dhe karta SIM që do të shërbejnë si prova materiale. Të pesë të dyshuarit përballen me akuza të rënda.

MARKETING

Të ngjajshme

12 shtete evropiane, Kanadaja dhe Japonia dënojnë miratimin izraelit të vendbanimeve të reja kolone në Bregun Perëndimor

12 shtete evropiane, Kanadaja dhe Japonia dënojnë miratimin izraelit të vendbanimeve të reja kolone në Bregun Perëndimor

Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptarë më 19 tetor? Përgjigjet Ahmeti

Çfarë mesazhi dhanë votuesit shqiptarë më 19 tetor? Përgjigjet Ahmeti

Ali Ahmeti tregon se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së për të bashkëpunuar me VMRO-DPMNE-në

Ali Ahmeti tregon se cilat janë vijat e kuqe të BDI-së për të bashkëpunuar me VMRO-DPMNE-në

Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!

Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!

Ali Ahmeti: BDI kurrë nuk ka qenë më e fortë se sot!

Ali Ahmeti: BDI kurrë nuk ka qenë më e fortë se sot!

Ali Ahmeti: Shumë pak VMRO dhe LSDM kanë punuar me maqedonasit për t’ua sqaruar Marrëveshjen e Ohrit

Ali Ahmeti: Shumë pak VMRO dhe LSDM kanë punuar me maqedonasit për t’ua sqaruar Marrëveshjen e Ohrit