Arrestohen dy të rinj në Shkup, dyshohet se kanë djegur tre vetura
Policia e Maqedonisë së Veriut ka arrestuar dy të rinj nga Shkupi nën dyshimet se kanë shkaktuar djegien e tre automjeteve në orët e para të mërkurën, transmeton Portalb.mk.
“Pas masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga nëpunësit policorë të Stacionit Policor Aerodrom dhe Njësitit për Polici Intervenuese pranë SPB Shkup, për shkak të dyshimit se e kanë shkaktuar zjarrin, në bulevardin “ASNOM” u privuan nga liria F.C. (23) dhe I.C. (24), të dy nga Shkupi”, raportoi Policia.
Në mesnatë, në parkingun e qendrës sportive “Jane Sandanski” janë djegur tre automjete.
“Një automjet transportues “Iveko” me targa të Shkupit dhe një automjet transportues “Reno” me targa të Shkupit, të dyja në pronësi të një personi juridik nga Shkupi dhe një automjet pasagjerësh “Opel” me targa të Prilepit, në pronësi të E.S. nga Prilepi”, sqaroi Policia.