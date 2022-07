Arrestohen dy persona në Haraçinë, kanë goditur veturën e policisë

Mbrëmë në hyrje të fshatit Haraçinë policia ka ndaluar N.A.(46) nga Haraçina dhe I.S.(44) nga fshati Ognjanci i Shkupit.

“Të dy me një “Mercedes”, i cili drejtohej nga N.A., në rrugën “Brigada Maqedonase-Kosovare”, nuk janë ndalur në shenjë ndalese të dhënë nga zyrtarët policorë, me çka në shenjë paralajmërimi zyrtarët policorë kanë gjuajtur në ajër, ndërsa më pas në hyrje të Haraçinës me veturën e tyre kanë goditur një veturë zyrtare të policisë, me çka kanë tentuar të godasin edhe një zyrtar policor, pas së cilës kanë dalë nga rruga”, thuhet në kumtesën e MPB-së.

Ata janë ndaluar në stacionin policorë dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tyre do të ngrihen parashtresat e duhura.