Arrestime të shumta pasi policia ndërhyn ndaj protestuesve kundër agjencisë ICE në New Jersey

Policia shtetërore në New Jersey ka kryer disa arrestime, pasi avancoi drejt protestuesve kundër Agjencisë së Imigracionit dhe Doganave (ICE) të mbledhur jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve Sallën Delaney në qytetin Newark, raporton Anadolu.

Përplasja nisi pasi demonstruesit tentuan të ngrinin barrikada pranë objektit, duke çuar në përleshje me forcat e rendit.

Policia, e pajisur me mburoja kundër trazirave, u afrua drejt protestuesve derisa autoritetet përpiqeshin të pastronin zonën përreth qendrës së ndalimit.

Gjatë operacionit, forcat e rendit përdorën gjithashtu masa për kontrollin e turmës, përfshirë mjete që lëshojnë tym.

Protesta ishte pjesë e demonstratave të vazhdueshme kundër politikave të ndalimit të emigrantëve dhe kushteve në këtë qendër.

