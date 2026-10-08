Arrest shtëpiak dhe paraburgim për menaxherët financiarë të “Lotarisë Shtetërore”, dyshohen për përvetësim të 1.3 milion eurove
Gjyqtari i procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, duke vepruar sipas një propozimi nga Prokuroria, urdhëroi paraburgim dhe arrest shtëpiak për dy menaxherët e dyshuar financiarë të SH.A. “Lotaria Shtetërore” për “përvetësim në detyrë”.
Prokuroria Themelore Publike në Shkup dyshon se dy menaxherët financiarë të SH.A. “Lotaria Shtetërore” kanë kryer përvetësim në detyrë si bashkëkryerës, kështu që i gjithë qarkullimi ditor për vitin 2024, i cili u ishte besuar atyre nga pikat e shitjes, nuk ishte paguar dhe depozituar në llogaritë transaksionale të kompanisë në bankat komerciale, por përkundrazi e përvetësuan atë për vete dhe kështu përvetësuan paratë e besuara në detyrë në shumën prej 1.3 milion eurosh.
Ata dyshohen se kanë kryer veprën penale të përvetësimit në detyrë sipas nenit 354, paragrafi 5, në lidhje me paragrafin 3 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal.
Sipas Prokurorisë, gjatë vitit 2024, i dyshuari i parë, në detyrën e Drejtorit të Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit, dhe i dyshuari i dytë, në detyrën e Shefit të Çështjeve Financiare në Kompaninë Shtetërore të Lotarisë për Organizimin e Lojërave të Fatit, duke ushtruar kompetencat dhe detyrat e tyre të veçanta të përcaktuara me ligj, kanë marrë pjesë së bashku në veprime për të kryer veprën penale të përvetësimit me qëllim përfitimin e dobive pasurore të paligjshme për veten e tyre.