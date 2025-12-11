Armenia propozon plan të përbashkët me Azerbajxhanin për t’i dhënë fund “çështjes së Karabakut”

Armenia propozon plan të përbashkët me Azerbajxhanin për t’i dhënë fund “çështjes së Karabakut”

Kryeministri armen Nikol Pashinyan i propozoi Azerbajxhanit hartimin e një udhërrëfyesi të përbashkët për përfundimin e “çështjes së Karabakut”, raporton Anadolu.

“Po i bëj një propozim të drejtpërdrejtë (Azerbajxhanit): të ulemi dhe të zhvillojmë një udhërrëfyes për mënyrën se si ta eliminojmë këtë çështje”, tha Pashinyan në një konferencë për media në Gjermani, sipas agjencisë shtetërore “Armenpress”.

Deklarata e Pashinyanit erdhi si përgjigje ndaj një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Azerbajxhanit të martën në lidhje me miratimin e një agjende strategjike mes Armenisë dhe BE-së më herët këtë muaj. Baku kritikoi frazën “armenët e Karabakut të zhvendosur pas operacioneve ushtarake të Azerbajxhanit” në dokument.

Ai gjithashtu e cilësoi klasifikimin e tyre si “refugjatë” si “një shembull të gjallë të paragjykimit kundër Azerbajxhanit”. Duke e përshkruar “kthimin e armenëve në Karabak” si një çështje të rrezikshme, Pashinyan tha se eliminimi i kësaj çështjeje do të nënkuptonte “eliminimin e çdo situate të mundshme konflikti” në afat të gjatë.

“U kam thënë gjithashtu njerëzve tanë nga Karabaku se kthimi i tyre nuk është realist”, shtoi Pashinyan.

“Nëse vazhdojmë të mbajmë agjendën e kthimit, do të thotë se po e rinisim sërish lëvizjen e Karabakut, por kam thënë se nuk duhet ta rinisim lëvizjen e Karabakut. Lëvizja e Karabakut ka përfunduar dhe përpjekjet për ta ringjallur atë nuk janë të dobishme”, theksoi Pashinyan.

“Por, nga ana tjetër, në Armeni shohim gjithashtu që Azerbajxhani përdor vazhdimisht termin e pakuptueshëm ‘Azerbajxhani perëndimor'”, shtoi ai.

Azerbajxhani ende nuk ka komentuar zyrtarisht mbi propozimin.

MARKETING

Të ngjajshme

INNOX shpërblehet për partneritet në Take Off Istanbul 2025

INNOX shpërblehet për partneritet në Take Off Istanbul 2025

Zelenskyy: Çështjet territoriale duhet të vendosen nga ukrainasit në referendum ose zgjedhje

Zelenskyy: Çështjet territoriale duhet të vendosen nga ukrainasit në referendum ose zgjedhje

Fituesi zviceran i Eurovizionit Nemo do të kthejë trofeun për shkak të vazhdimit të pjesëmarrjes së Izraelit në garë

Fituesi zviceran i Eurovizionit Nemo do të kthejë trofeun për shkak të vazhdimit të pjesëmarrjes së Izraelit në garë

SHBA vendos sanksione të reja ndaj familjes së Presidentit venezuelian, Maduro

SHBA vendos sanksione të reja ndaj familjes së Presidentit venezuelian, Maduro

EMV: Një pjesë e qytetit të Shkupit nesër do të jetë pa ngrohje

EMV: Një pjesë e qytetit të Shkupit nesër do të jetë pa ngrohje

Trump i “informuar” për propozimin e paqes të Ukrainës të dërguar në SHBA këtë javë

Trump i “informuar” për propozimin e paqes të Ukrainës të dërguar në SHBA këtë javë