Arlinda Kadri-Shahinoviç dhe Joshevska-Anastasovska u zgjodhën anëtare të Këshillit Gjyqësor në Maqedoni

Arlinda Kadri-Shahinoviç dhe Joshevska-Anastasovska u zgjodhën anëtare të Këshillit Gjyqësor në Maqedoni

Profesoresha Arlinda Kadri Shahinoviq dhe avokatja Suzana Joshevska-Anastasovska u zgjodhën sot si anëtare të Këshillit Gjyqësor.

Në seancën e sotme, anëtarët e Kuvendit votuan për dy propozimet e Kryetares Gordana Siljanovska-Davkova, e cila theksoi në shpjegimin e saj se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve, është udhëhequr nga ekspertiza, kompetenca, si dhe besueshmëria profesionale dhe personale e tyre.

Siljanovska-Davkova theksoi se reformat në gjyqësor duhet të udhëhiqen nga individë që janë të njohur dhe të provuar në fushën e tyre.

Siljanovska-Davkova tha se nuk i propozoi dy kandidatët sepse janë gra, por kryesisht për shkak të ekspertizës dhe kompetencës së tyre.

Përfshirja e individëve të përkushtuar ndaj ligjit, ekspertëve dhe kompetentëve në këtë fushë, do të kontribuojë në vendosjen e të njëjtave kritere në përzgjedhjen e gjyqtarëve, rritjen e llogaridhënies së tyre, si dhe marrjen e raporteve të arsyetuara nga Këshilli Gjyqësor me propozime specifike për tejkalimin e problemeve në gjyqësor, që do të thotë një hap përpara në reforma.

MARKETING

Të ngjajshme

Moti me reshje në Shqipëri, vazhdon angazhimi i autoriteteve

Moti me reshje në Shqipëri, vazhdon angazhimi i autoriteteve

Shqipëri, vazhdojnë protestat antiqeveritare

Shqipëri, vazhdojnë protestat antiqeveritare

Somalia anulon marrëveshjet e sigurisë dhe mbrojtjes me EBA-në për portet kyç për shkak të shqetësimeve për sovranitetin

Somalia anulon marrëveshjet e sigurisë dhe mbrojtjes me EBA-në për portet kyç për shkak të shqetësimeve për sovranitetin

Krijimi i imazheve të seksualizuara me inteligjencë artificiale do të bëhet vepër penale në Britani

Krijimi i imazheve të seksualizuara me inteligjencë artificiale do të bëhet vepër penale në Britani

Trump do ta presë të enjten figurën opozitare të Venezuelës, Machado

Trump do ta presë të enjten figurën opozitare të Venezuelës, Machado

Rusia dënon përpjekjet “e huaja” për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit

Rusia dënon përpjekjet “e huaja” për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit