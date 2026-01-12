Arlinda Kadri-Shahinoviç dhe Joshevska-Anastasovska u zgjodhën anëtare të Këshillit Gjyqësor në Maqedoni
Profesoresha Arlinda Kadri Shahinoviq dhe avokatja Suzana Joshevska-Anastasovska u zgjodhën sot si anëtare të Këshillit Gjyqësor.
Në seancën e sotme, anëtarët e Kuvendit votuan për dy propozimet e Kryetares Gordana Siljanovska-Davkova, e cila theksoi në shpjegimin e saj se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve, është udhëhequr nga ekspertiza, kompetenca, si dhe besueshmëria profesionale dhe personale e tyre.
Siljanovska-Davkova theksoi se reformat në gjyqësor duhet të udhëhiqen nga individë që janë të njohur dhe të provuar në fushën e tyre.
Siljanovska-Davkova tha se nuk i propozoi dy kandidatët sepse janë gra, por kryesisht për shkak të ekspertizës dhe kompetencës së tyre.
Përfshirja e individëve të përkushtuar ndaj ligjit, ekspertëve dhe kompetentëve në këtë fushë, do të kontribuojë në vendosjen e të njëjtave kritere në përzgjedhjen e gjyqtarëve, rritjen e llogaridhënies së tyre, si dhe marrjen e raporteve të arsyetuara nga Këshilli Gjyqësor me propozime specifike për tejkalimin e problemeve në gjyqësor, që do të thotë një hap përpara në reforma.