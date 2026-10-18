Arkin Jahiji shpall fitore në Bërvenicë: Gara finale dhe festa do të jetë më 1 nëntor

Arkin Jahiji shpall fitore në Bërvenicë: Gara finale dhe festa do të jetë më 1 nëntor

Kandidati i Frontit Evropian, Arkin Jahiji ka shpallur fitore në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Bërvenicë.
Ai tha se sipas rezultateve jozyrtare, ata janë mbi 600 vota para.
Jahiji tha se ka qenë një garë korrekte dhe ka falënderuar kundërkandidatin.
“Kjo ishte vetëm një garë e raundit të parë, ne vazhdojmë në raundin e dytë. Garën finale dhe festa do të jetë me 1 nëntor, bashkërisht do ta fitojmë komunën e Bërvenicës”, tha Jahiji, raporton SHENJA.

MARKETING

Të ngjajshme

Bujar Osmani: Bërvenica është vetëm fillimi, vullneti i shqiptarëve që e injoruat dje, sot po kthehet për t’ju kërkuar llogari

Bujar Osmani: Bërvenica është vetëm fillimi, vullneti i shqiptarëve që e injoruat dje, sot po kthehet për t’ju kërkuar llogari

Moska i përgjigjet Ramës mbi akuzat për ndërhyrje në protestat në Shqipëri

Moska i përgjigjet Ramës mbi akuzat për ndërhyrje në protestat në Shqipëri

Bedri Hamza jep dorëheqje nga pozita e Kryetarit të PDK-së

Bedri Hamza jep dorëheqje nga pozita e Kryetarit të PDK-së

Përfundon procesi i votimit në Bërvenicë, fillon numërimi i votave

Përfundon procesi i votimit në Bërvenicë, fillon numërimi i votave

Ahmeti reagon për protestat në Shqipëri: Thirrja ime është për maturi, dialog dhe përgjegjësi mbarëkombëtare

Ahmeti reagon për protestat në Shqipëri: Thirrja ime është për maturi, dialog dhe përgjegjësi mbarëkombëtare

Protestat në Shqipëri, reagon Komisioni Europian

Protestat në Shqipëri, reagon Komisioni Europian