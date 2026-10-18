Arkin Jahiji shpall fitore në Bërvenicë: Gara finale dhe festa do të jetë më 1 nëntor
Kandidati i Frontit Evropian, Arkin Jahiji ka shpallur fitore në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Bërvenicë.
Ai tha se sipas rezultateve jozyrtare, ata janë mbi 600 vota para.
Jahiji tha se ka qenë një garë korrekte dhe ka falënderuar kundërkandidatin.
“Kjo ishte vetëm një garë e raundit të parë, ne vazhdojmë në raundin e dytë. Garën finale dhe festa do të jetë me 1 nëntor, bashkërisht do ta fitojmë komunën e Bërvenicës”, tha Jahiji, raporton SHENJA.